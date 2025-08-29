Forbes Digital підписка
HR CAMP 2025. Фото предоставлено пресс-службой
HR CAMP от robota.ua объединит ведущих экспертов по HR и бизнесу

11-й HR CAMP от robota.ua состоится во Львове и соберет более 600 участников и 20+ экспертов по HR и бизнесу. Это событие для тех, кто работает с талантами, формирует сильные команды и двигает вперед HR-рынок в Украине

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

HR CAMP – событие, выходящее за пределы формата конференции. На событии совмещаются обучение, мощный нетворкинг и отдых во вдохновенной атмосфере Emily Resort. Место, где встречаются идеи и люди, чтобы создать новые партнерства и решения для бизнеса.

За 11 лет HR CAMP стал важной площадкой для тех, кто формирует будущее работы в Украине. Участники возвращаются не только с инсайтами и знаниями, но и с конкретными инструментами, которые можно внедрять в работу на следующий день.

Фото предоставлено пресс-службой

Фото предоставлено пресс-службой

Кемп объединит keynote-выступления ведущих экспертов, дискуссии о будущем HR, практические мастер-классы, брейнштормы, afterparty и интенсивный нетворкинг.

В этом году HR CAMP соберет ведущих лидеров украинского рынка: Елену Артазей, директора по человеческому капиталу «Группы Нафтогаз»; Валерия Решетняка, CEO robota.ua; Сергея Лозко, директора по инновациям robota.ua, и других лидеров и практиков, которые создают будущее работы в Украине.

В 2025 году HR CAMP имеет еще и особую цель – поддержать украинских военных. Часть средств от продажи билетов будет передана фонду «Вернись живым». Это означает, что каждый участник конференции вносит свой вклад не только в развитие себя и своей команды, но и в общую победу.

Узнать детали мероприятия можно по ссылке.

