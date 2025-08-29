Підписка від 49 грн
HR CAMP 2025. Фото надано пресслужбою
HR CAMP від robota.ua обʼєднає провідних експертів із HR та бізнесу

11-й HR CAMP від robota.ua відбудеться у Львові й збере понад 600 учасників та 20+ експертів із HR та бізнесу. Це подія для тих, хто працює з талантами, формує сильні команди й рухає вперед HR-ринок в Україні

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

HR CAMP – подія, що виходить за межі формату конференції. На події поєднуються навчання, потужний нетворкінг і відпочинок у натхненній атмосфері Emily Resort. Місце, де зустрічаються ідеї та люди, щоб створювати нові партнерства й рішення для бізнесу.

За 11 років HR CAMP став важливим майданчиком для тих, хто формує майбутнє роботи в Україні. Учасники повертаються не лише з інсайтами та знаннями, а й з конкретними інструментами, які можна впроваджувати в роботу вже наступного дня.

Фото надано пресслужбою

Фото надано пресслужбою

Кемп об’єднає keynote-виступи провідних експертів, дискусії про майбутнє HR, практичні майстер-класи, брейншторми, afterparty та інтенсивний нетворкінг.

Цьогоріч HR CAMP збере провідних лідерів українського ринку: Олену Артазей, директорку з людського капіталу «Групи Нафтогаз»; Валерія Решетняка, CEO robota.ua; Сергія Лозка, директора з інновацій robota.ua, та інших лідерів й практиків, які творять майбутнє роботи в Україні.

У 2025 році HR CAMP має ще й особливу мету – підтримати українських військових. Частина коштів від продажу квитків буде передана фонду «Повернись живим». Це означає, що кожен учасник конференції робить свій внесок не лише у розвиток себе та своєї команди, а й у спільну перемогу.

Дізнатися деталі заходу можна за посиланням.

