«Мы выиграем суд». Сеть салонов красоты G.Bar обвинили в построении бизнеса на коррупционные средства. Как компания отвечает на репутационные риски?

Татьяна Грицык
Forbes
Контрибьютор Forbes

5 хв читання

g.bar, сабіна мусіна, лєра бородіна /из личного архива

Сабина Мусина и Лера Бородина. Фото из личного архива

Салоны красоты G.Bar якобы запущены на деньги, присвоенные в оборонном секторе, – об этом заявил Андрей Трушковский, бывший муж совладелицы Сабины Мусиной. Основательницы сети это отрицают и подают в суд. Forbes Ukraine выяснил позиции сторон и спросил коммуникационщиков, как действовать бизнесу, чтобы избежать репутационных потерь.

3 сентября 2025 года бывший муж совладелицы сети салонов красоты G.Bar Сабины Мусиной блогер Андрей Трушковский выложил в сеть почти трехчасовое видео под названием «12 лет лжи: вся правда об отношениях и браке с Сабиной Мусиной».

В нем он, в частности, заявил, что на старте бизнес G.Bar был профинансирован средствами другого ее бывшего мужа – Константина Чередниченко, экс-заместителя гендиректора «Укринмаша», осужденного за коррупционные преступления.

