«Ми виграємо суд». Мережу салонів краси G.Bar звинуватили у побудові бізнесу на корупційні гроші. Як компанія відповідає на репутаційні ризики?

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes
Тетяна Капустинська
Тетяна Капустинська
Контриб’ютор Forbes

5 хв читання

g.bar, сабіна мусіна, лєра бородіна /з особистого архіву

Сабіна Мусіна та Лєра Бородіна. Фото з особистого архіву

Салони краси G.Bar нібито запущені на гроші, привласнені в оборонному секторі, – про це заявив Андрій Трушковський, колишній чоловік співвласниці Сабіни Мусіної. Засновниці мережі це заперечують і подають до суду. Forbes Ukraine зʼясував позиції сторін і запитав комунікаційників, як діяти бізнесу, щоб уникнути репутаційних втрат.

3 вересня 2025 року колишній чоловік співвласниці мережі салонів краси G.Bar Сабіни Мусіної блогер Андрій Трушковський виклав у мережу майже тригодинне відео під назвою «12 років брехні: вся правда про стосунки і шлюб із Сабіною Мусіною».

У ньому він, зокрема, заявив, що на старті бізнес G.Bar було профінансовано коштами іншого її колишнього чоловіка – Костянтина Чередніченка, ексзаступника гендиректора «Укрінмашу», засудженого за корупційні злочини.

