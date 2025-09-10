Салони краси G.Bar нібито запущені на гроші, привласнені в оборонному секторі, – про це заявив Андрій Трушковський, колишній чоловік співвласниці Сабіни Мусіної. Засновниці мережі це заперечують і подають до суду. Forbes Ukraine зʼясував позиції сторін і запитав комунікаційників, як діяти бізнесу, щоб уникнути репутаційних втрат.

3 вересня 2025 року колишній чоловік співвласниці мережі салонів краси G.Bar Сабіни Мусіної блогер Андрій Трушковський виклав у мережу майже тригодинне відео під назвою «12 років брехні: вся правда про стосунки і шлюб із Сабіною Мусіною».

У ньому він, зокрема, заявив, що на старті бізнес G.Bar було профінансовано коштами іншого її колишнього чоловіка – Костянтина Чередніченка, ексзаступника гендиректора «Укрінмашу», засудженого за корупційні злочини.