Украинские бизнесы отказываются от коллабораций и снимают с продаж целые коллекции под влиянием соцсетей. Они терпят при этом не только репутационные, но и финансовые убытки. Как избежать рисков в будущем?
Украинский бренд одежды Bevza накануне 22 ноября – Дня памяти жертв Голодомора – представил елочные украшения в виде колосьев пшеницы. Набор возмутил многих пользователей соцсетей, и 24 ноября бренд снял его с продажи.
«Закон о пяти колосках» – неофициальное название советского постановления от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Оно предполагало расстрел и конфискацию за хищение колхозного и кооперативного имущества. Им считались даже несколько перезимовавших под снегом на поле колосьев, говорится на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП).
