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«Готова работать официально, если государство меня не кинет». Налоговая рассылает письма порномоделям с OnlyFans. Они хотят легализоваться, но боятся тюрьмы. Что происходит?

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

5 хв читання

onlyfans /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

Украинские модели сервиса с домашним порно и эротикой OnlyFans получили «письма счастья» от налоговой. Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

Украинские модели сервиса с домашним порно и эротикой OnlyFans массово получают «письма счастья» от налоговой. Требование – уплатить налоги с заработков на платформе. Модели вроде бы и не против, но просят сначала декриминализировать порно. Forbes поговорил с креаторками OnlyFans, которые за несколько лет разрослись в индустрию почти на $100 млн.

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Рабочий день модели OnlyFans Евгении, 26, начинается в девять утра. «Главное – подобрать наряды», – говорит девушка. С 2020 г. она публикует эротические фото и видео, привлекая подписчиков костюмами из фильмов. «Люди готовы платить до $50 за одно фото. Я сделала бизнес», – говорит Евгения, которая в 2023 году заработала на платформе около $50 000.

Зарегистрированная в Великобритании платформа OnlyFans позволяет продавать эротику и порноконтент подписчикам сервиса. Налоговая получила информацию об украинцах, продающих контент на OnlyFans, написал в сентябре в Telegram-канале глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев, призвав моделей уплатить налоги.

«Знаю о тысячах писем, которые ГНС разослала моделям. Из-за страха получить криминал, некоторые хотят бежать из страны», – рассказывает Мария, ссылаясь на обсуждение в профильном чате моделей OnlyFans. Она зарабатывает на сервисе до $1500 в месяц и тоже получила письмо от ГНС. Абсурдность ситуации – за легализацию нас могут посадить за решетку, говорят модели.

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