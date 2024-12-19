Сплатили $1 млн податків – отримали обшуки. БЕБ прийшло до двох моделей OnlyFans, але налякало всіх авторів домашнього порно. Чому штормить індустрію, яка заробляє сотні мільйонів гривень

Бюро економічної безпеки України прийшло з обшуками до двох моделей платформи сервісу з домашнім порно та еротикою OnlyFans. Причина – нібито умисна несплата податків на мільйони гривень, хоча креаторки сплатили їх місяцем раніше. Forbes поговорив з моделями OnlyFans і БЕБ про ситуацію

«Група людей залетіла у квартиру моїх батьків з обшуком. Казали матері, що мені світить 12 років тюрми. Тато після інсульту, і після цього візиту зовсім перестав розмовляти», – анонімно розповідає модель OnlyFans, яка напередодні обшуку заплатила за свою діяльність на платформі $520 000 податків.

Восени 2024 року податкова масово розсилала українським моделям платформи OnlyFans «листи щастя» з вимогами сплатити податки з іноземних доходів. Йшлося про тисячі випадків. Страх отримати кримінальну відповідальність стримує моделей легалізувати діяльність – в Україні заборонено розповсюджувати порноконтент і заробляти на ньому.

«До мене БЕБ прийшло з обшуком, хоча я сплатила податок з доходу в понад $3 млн», – каже громадянка «К», про яку згадував у своїх постах із закликами до моделей задекларувати доходи голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев. Мені безпідставно приписують ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі і створення Instagram-агенції, яка допомагає іншим дівчатам заробляти, зокрема на OnlyFans, говорить вона. Інша згадувана в пості Гетманцева модель – громадянка «С», до батьків якої прийшло БЕБ.