«Утопия во время войны». Антон Птушкин закрыл бренд одежды через четыре года после запуска. Почему главный тревел-блогер Украины решил не продолжать этот бизнес

Бренд одежды Wanderlust самого популярного украинского тревел-блогера Антона Птушкина просуществовал почти четыре года. 22 января 2025-го он сообщил в своем Instagram о закрытии бизнеса. Почему Птушкин не видит перспектив бренда?

Тревел-блогер Антон Птушкин запустил бренд одежды Wanderlust в марте 2021 года как «интернет-киоск» собственного мерча. «Косатики, это был путь длиной в год, но результат можно потрогать и отправить в любую точку мира», – писал он в своем Telegram-канале о путешествиях. Ажиотаж «положил» сайт Wanderlust менее чем через час после анонса, рассказывал Птушкин. Как развивался бренд после уверенного старта?

«Wanderlust с самого начала был про путешествия», – ответил Птушкин на запрос Forbes. К футболкам с принтами постепенно добавлялись худи, аксессуары, спальники, уникальные лоты украинских художников и фотографов. Позиции в ассортименте – заряженные на путешествия и проверенные путешественниками, говорится в описании на сайте бренда.