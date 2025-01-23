Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Утопия во время войны». Антон Птушкин закрыл бренд одежды через четыре года после запуска. Почему главный тревел-блогер Украины решил не продолжать этот бизнес

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

2 хв читання

антон птушкін /Сайт Wanderlust

Антон Птушкин в худи бренда Wanderlust. Фото Сайт Wanderlust

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:26 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:26

Бренд одежды Wanderlust самого популярного украинского тревел-блогера Антона Птушкина просуществовал почти четыре года. 22 января 2025-го он сообщил в своем Instagram о закрытии бизнеса. Почему Птушкин не видит перспектив бренда?

Тревел-блогер Антон Птушкин запустил бренд одежды Wanderlust в марте 2021 года как «интернет-киоск» собственного мерча. «Косатики, это был путь длиной в год, но результат можно потрогать и отправить в любую точку мира», – писал он в своем Telegram-канале о путешествиях. Ажиотаж «положил» сайт Wanderlust менее чем через час после анонса, рассказывал Птушкин. Как развивался бренд после уверенного старта?

«Wanderlust с самого начала был про путешествия», – ответил Птушкин на запрос Forbes. К футболкам с принтами постепенно добавлялись худи, аксессуары, спальники, уникальные лоты украинских художников и фотографов. Позиции в ассортименте – заряженные на путешествия и проверенные путешественниками, говорится в описании на сайте бренда.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине