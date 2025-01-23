«Утопія під час війни». Антон Птушкін закрив бренд одягу через чотири роки після запуску. Чому головний тревел-блогер України вирішив не продовжувати цей бізнес

Бренд одягу Wanderlust найпопулярнішого українського тревел-блогера Антона Птушкіна проіснував майже чотири роки. 22 січня 2025 року він повідомив в своєму Instagram про закриття бізнесу. Чому Птушкін не бачить перспектив бренду?

Тревел-блогер Антон Птушкін запустив бренд одягу Wanderlust в березні 2021 року, як «інтернет-кіоск» власного мерчу. «Косатіки, це був шлях довжиною в рік, але результат можна помацати і відправити в будь-яку точку світу», – писав він в своєму Telegram-каналі про подорожі. Ажіотаж вивів з ладу сайт Wanderlust менше, ніж за годину після анонсу, розповідав Птушкін. Як розвивався бренд після впевненого старту?

«Wanderlust з самого початку був про подорожі», – відповів Птушкін на запит Forbes. До футболок з принтами поступово давалися худі, аксесуари, спальники, унікальні лоти українських митців та фотографів. Позиції в асортименті – заряджені на подорожі та перевірені мандрівниками, йдеться в описі на сайті бренду.