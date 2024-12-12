Как избежать двойного налогообложения? Можно ли оспорить решение налоговой в суде. Но есть еще механизм взаимного согласования. О преимуществах MAP рассказывает эксперт по трансфертному ценообразованию Максим Пересич

Украинское налоговое законодательство предусматривает возможность оспаривать результаты налоговых проверок посредством механизма взаимного согласования. Что это за механизм? Как работает в мире и какая практика в Украине? Рассказывает Максим Пересич, старший менеджер практики по трансфертному ценообразованию Deloitte Ukraine

Представьте украинскую компанию, ведущую бизнес в нескольких странах. К ней приходит налоговая с ТЦУ-проверкой и начисляет дополнительный налог. Это происходит, когда налоговая считает цены в операциях с иностранными нерыночными контрагентами. Как следствие, группа компаний будет вынуждена платить налог на одну и ту же прибыль дважды.

Возникают несколько вариантов действий. Первый вариант – согласиться и уплатить начисленные суммы. Другой – обжаловать решение в суде, вступая в длительный и экономически затратный процесс.

Но все ли это варианты? Нет. Есть еще процедура взаимного согласования (Mutual agreement procedure – MAP).

МАР – это специальный механизм, позволяющий избежать двойного налогообложения. Компания подает заявление в Министерство финансов, указывая, что его права были нарушены из-за двойного налогообложения.

После этого украинские государственные органы должны сесть за стол переговоров со своим визави из другой страны. Их задача – договориться о том, какая именно часть прибыли должна быть облагаемая налогом в каждой стране.

Это может включать корректировку доходов, расходов или других налоговых показателей так, чтобы обе страны согласились с результатом и компания не платила налог дважды на одну и ту же прибыль.

Мировая практика и украинский контекст

В мире MAP широко используют налогоплательщики. Количество кейсов MAP по ТЦУ на рассмотрении составило более 3000 на конец 2023 года, согласно данным ОЭСР. В Польше таких 84 кейса.

Компании часто предпочитают MAP судебным разбирательствам в своих странах, поскольку эта процедура дает возможность существенно уменьшить риск двойного налогообложения. В 2023 году 74% закрытых кейсов MAP завершились полным устранением двойного налогообложения, свидетельствуют данные ОЭСР.

В Украине механизм MAP с ТЦУ пока не был инициирован компаниями. Хотя уже несколько лет существует законодательная база, подробно регулирующая эту процедуру. Это соответствующие положения Налогового кодекса, порядок Министерства финансов и более 70 конвенций об избежании двойного налогообложения.

Что же удерживает компании от инициирования МАР? Несколько возможных причин. Например, непонятно, останется ли у компании право идти в суд, если компетентные органы откажут в открытии MAP. В отдельных случаях, где компетентным органом является налоговая (например, по конвенции со Швейцарией), можно ли надеяться, что налоговая вообще не согласится на открытие MAP.

Значительное количество причин, сдерживающих плательщиков от применения МАР, можно решить на уровне разъяснений Минфина, налогового и подзаконного регулирования.

Пять преимуществ применения МАР в Украине

Спор двух государств, а не государства с плательщиком

Ключевая концепция MAP заключается в том, что это процесс взаимного согласования между компетентными органами двух государств (обычно это министерства финансов, а не налоговые органы).

Налогоплательщик не является непосредственной стороной переговоров. Это снижает нагрузку на него и выводит спор на новый уровень.

Отсутствие сбора за инициирование

MAP в Украине не предусматривает уплаты сборов за подачу заявления, в отличие от подачи иска в суд.

Win-win для группы компаний

В отличие от судебного решения, обычно влияющего только на местную юрисдикцию, MAP учитывает интересы всей группы компаний.

Например, если будет подтверждено, что украинская налоговая действовала правомерно, налоговая другого государства должна откорректировать свои начисления соответственно, обеспечивая баланс. Это создает ситуацию, выгодную для бизнеса в целом.

Результаты MAP обязательны для налоговой

Если налогоплательщик недоволен результатами MAP, он может обжаловать их в суде.

Налоговая не имеет такого права: для нее результаты MAP обязательны для выполнения.

Налоговые обязательства остаются несогласованными

В период рассмотрения MAP налоговые доначисления остаются несогласованными. Это означает, что бизнес не обязан платить начисленные налоговые суммы до момента завершения процедуры. Это снижает финансовую нагрузку на компанию и, как минимум, отсрочивает платеж.

На шаг ближе к МАР

Понимание деталей процедуры позволит компаниям более взвешенно принимать решения по применению МАР и сделает этот инструмент более привлекательным для них. Ведь мы помним, что доля МАР, которые завершились в пользу плательщика, это почти 3/4 от всех открытых кейсов.

Ориентировка плательщиков на МАР позволит, по крайней мере, частично разгрузить судебную систему Украины. Ведь МАР можно использовать не только для ТЦУ, но и для ряда классических споров относительно выплаты дивидендов, применения ставок налогообложения, установления наличия постоянных представительств и т.д.

Таким образом, процесс МАР поможет украинским компаниям защитить свои интересы и справедливо распределить свои налоговые обязательства между странами, где они ведут бизнес, а Украина станет еще на один шаг ближе к мировым стандартам.

Написано в соавторстве с Романом Макарчуком, менеджером юридической практики Deloitte Ukraine