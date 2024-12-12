Як уникнути подвійного оподаткування? Можна оскаржити рішення податкової в суді. Але є ще механізм взаємного узгодження. Про переваги MAP розповідає експерт із трансфертного ціноутворення Максим Пресіч

Українське податкове законодавство передбачає можливість оскаржувати результати податкових перевірок за допомогою механізму взаємного узгодження. Що це за механізм? Як працює у світі та яка практика в Україні? Розповідає Максим Пресіч, старший менеджер практики з трансфертного ціноутворення Deloitte Ukraine

Уявіть українську компанію, яка веде бізнес у кількох країнах. До неї приходить податкова з ТЦУ-перевіркою та нараховує додатковий податок. Це відбувається, коли податкова вважає ціни в операціях з іноземними контрагентами неринковими. Як наслідок, група компаній буде змушена сплачувати податок на один і той самий прибуток двічі.

Постають кілька варіантів дій. Перший варіант – погодитися і сплатити нараховані суми. Другий – оскаржити рішення в суді, вступаючи в тривалий і економічно витратний процес.

Але чи всі це варіанти? Ні. Існує ще процедура взаємного узгодження (Mutual agreement procedure – MAP).

МАР – це спеціальний механізм, який дає змогу уникнути подвійного оподаткування. Компанія подає заяву до Міністерства фінансів, вказуючи, що її права були порушені через подвійне оподаткування.

Після цього українські державні органи повинні сісти за стіл переговорів зі своїми візаві з іншої країни. Їхнє завдання – домовитися про те, яка саме частина прибутку повинна бути оподаткована в кожній країні.

Це може включати коригування доходів, витрат або інших податкових показників так, щоб обидві країни погодилися з результатом і компанія не сплачувала податок двічі на той самий прибуток.

Світова практика та український контекст

У світі MAP широко застосовують платники податків. Кількість кейсів MAP із ТЦУ на розгляді становила понад 3000 на кінець 2023 року, згідно з даними ОЕСР. В Польщі таких 84 кейси.

Компанії часто віддають перевагу MAP над судовими розглядами у своїх країнах, оскільки ця процедура дає можливість суттєво зменшити ризик подвійного оподаткування. У 2023 році 74% закритих кейсів MAP завершилися повним усуненням подвійного оподаткування, свідчать дані ОЕСР.

В Україні механізм MAP із ТЦУ поки що не був ініційований компаніями. Хоча вже кілька років існує законодавча база, яка детально регулює цю процедуру. Це відповідні положення Податкового кодексу, порядок Міністерства фінансів та понад 70 конвенцій про уникнення подвійного оподаткування.

Що ж стримує компанії від ініціювання МАР? Кілька можливих причин. Наприклад, незрозуміло, чи залишиться в компанії право йти до суду, якщо компетентні органи відмовлять у відкритті MAP. У окремих випадках, де компетентним органом є податкова (наприклад, за конвенцією зі Швейцарією), чи можна сподіватися, що податкова взагалі погодиться на відкриття MAP.

Значну кількість причин, які стримують платників від застосування МАР, можна вирішити на рівні роз’яснень Мінфіну, податкової та підзаконного регулювання.

П‘ять переваг застосування МАР в Україні

Спір двох держав, а не держави з платником

Ключова концепція MAP полягає в тому, що це процес взаємного узгодження між компетентними органами двох держав (зазвичай це міністерства фінансів, а не податкові органи).

Платник податків не є безпосередньою стороною переговорів. Це знижує навантаження на нього та виводить спір на принципово новий рівень.

Відсутність збору за ініціювання

MAP в Україні не передбачає сплати зборів за подання заяви, на відміну від подання позову до суду.

Win-win для групи компаній

На відміну від судового рішення, яке зазвичай впливає лише на місцеву юрисдикцію, MAP враховує інтереси всієї групи компаній.

Наприклад, якщо буде підтверджено, що українська податкова діяла правомірно, податкова іншої держави має відкоригувати свої нарахування відповідно, забезпечуючи баланс. Це створює ситуацію, вигідну для бізнесу загалом.

Результати MAP є обов’язковими для податкової

Якщо платник податків незадоволений результатами MAP, він може оскаржити їх у суді.

Податкова не має такого права: для неї результати MAP є обов’язковими до виконання.

Податкові зобов’язання залишаються неузгодженими

На період розгляду MAP податкові донарахування залишаються неузгодженими. Це означає, що бізнес не зобов’язаний сплачувати нараховані податкові суми до моменту завершення процедури. Це знижує фінансове навантаження на компанію і, як мінімум, відстрочує платіж.

На крок ближче до МАР

Розуміння деталей процедури дасть можливість компаніям більш виважено приймати рішення щодо застосування МАР і зробить цей інструмент привабливішим для них. Адже ми пам’ятаємо, що частка МАР, які завершились на користь платника, – це майже 3/4 від усіх відкритих кейсів.

Орієнтування платників на МАР дасть змогу принаймні частково розвантажити судову систему України. Адже МАР можна використати не лише для питань ТЦУ, але й для низки класичних спорів щодо виплати дивідендів, застосування ставок оподаткування, встановлення наявності постійних представництв тощо.

Таким чином, процес МАР допоможе українським компаніям захистити свої інтереси і справедливо розподілити свої податкові зобов’язання між країнами, де вони ведуть бізнес. А Україна стане ще на один крок ближче до світових стандартів.

Написано у співавторстві з Романом Макарчуком, старшим менеджером юридичної практики Deloitte Ukraine