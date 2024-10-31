Как за три дня создать ИИ-чат-бот для своего бизнеса? Пошаговая инструкция от агентства digital-маркетинга InWeb

Искусственный интеллект может сэкономить работникам часы рутинных задач еженедельно. Бонус – бизнесы могут самостоятельно сконструировать из него сервис под свои нужды. Операционный директор Inweb Владислав Наумов рассказывает, как за $3000 разработали ИИ-чат-бот, чтобы облегчить сотрудникам поиск информации.

Наше агентство имеет базу знаний, похожую на Википедию. Ведем ее в приложении для управления информацией Notion, где хранятся документы для сотрудников – от гайда «как воспользоваться соцпакетом» до разных дашбордов. Но заметили проблему.

Работники часто не знали, как найти нужный файл под названием. Решение? Создали Telegram-бот Wiki, с которым работаем с июня 2024 года. Люди привыкли к чатам: им проще кому-то написать и получить ответ, чем самостоятельно искать среди сотен документов.

Бот мы разместили в Telegram – через удобный API и потому что общение с клиентами и командой в основном происходит там. Разработка стоила $3000 и заняла у нас с разработчиком около 70 часов (большую часть времени выясняли, как его создавать). Как он сейчас работает?

Функции Wiki

Ежедневно в знание бота автоматически загружается 800 документов. Wiki отвечает учитывая ту информацию, которую ему предоставили, то есть только с нашей базы знаний в Notion.

К примеру, сотрудник может написать запрос, а бот предоставит ему в ответ пять самых целесообразных материалов. Теперь не нужно переспрашивать коллег или искать самостоятельно.

Получить ответ от чат-бота Wiki

Что это дало?

Благодаря боту можно не только находить нужные документы, но и обновлять их. Например, когда увольняется сотрудник, в Wiki можно найти все документы, где указано имя этого сотрудника, чтобы определить другого ответственного.

Как-то сотрудница искала материал, не отображавшийся в Notion. Чат-бот нашел его и указал на проблему: оказалось, у коллеги просто не было к нему доступа.

Еще один кейс из отдела продаж. Нас набрал клиент из США, менеджеру срочно понадобился англоязычный документ для брифа клиента. Чат-бот справился с поиском менее чем за минуту.

Получить ответ от чат-бота Wiki

Сложно проследить эффективность чата Wiki в цифрах, но мы опираемся на количество запросов наших коллег. Раньше работник в среднем тратил 10 минут на поиск одного документа. С ботом среднее время поиска сократилось до 1–2 минут, что позволяет работникам больше сосредоточиться на стратегических задачах. В сентябре 39% сотрудников воспользовались чатом, сделав 449 запросов.

Инструкция по разработке чат-бота для быстрого поиска в базе знаний компании

1-й шаг

Необходимо создать помощника с помощью OpenAI и выбрать модель, на базе которой будет работать ИИ. Мы используем GPT-4o. Можно выбрать другие – Claude от Anthropic или Microsoft Copilot.

Создание ассистента на базе GPT-4o

2-й шаг

Разработчику нужно настроить автоматическое добавление документов из базы знаний ассистента OpenAI. Чтобы загрузить документы, рекомендую их конвертировать в формат PDF. Таким образом, мы настраиваем актуальную базу знаний, которая будет обновляться по выбираемому графику.

3-й шаг

Формулируем промпт с описанием, что ИИ должно делать по запросу от пользователя. Чтобы улучшить взаимодействие с искусственным интеллектом, важно четко сформулировать, чего вы хотите достичь, и провести тестирование. Для улучшения запроса следует использовать примеры и ясные формулировки. Одна из техник – задавать модели конкретную роль или разрешить ей размышлять шаг за шагом, чтобы получить лучшие результаты.

Создание ассистента на базе GPT-4o

Далее настраиваем с помощью прописанного промпта формат ответа и как бот будет отдавать файл пользователю.

Когда наш бот находит нужный документ, он выдает его уникальный номер. Но вместо того, чтобы показать его пользователю, система автоматически превращает его в ссылку. Пользователю достаточно нажать его.

4-й шаг.

Разработчик создает бота в Telegram и подключает его к ранее созданному ассистенту. И когда кто-то пишет запрос бота, тот отправляет его помощнику OpenAI, а он отдает ответ в чат-бот.

Ошибки, которых следует избегать, разрабатывая чат-бот

1. Нельзя давать ИИ свободу в предоставлении ответа, потому что с ней он будет давать недостоверную информацию.

Свободу ИИ можно ограничить как в промпте, так и в коде. В промпте следует четко указать: «Отвечай только на загруженные у тебя документы». На уровне кода можно проверять, содержит ответ релевантные ссылки, и если нет – блокировать его. Также можно ограничить доступ ИИ только к внутренним документам, чтобы он не выходил за рамки разрешенной информации.

2. ИИ плохо работает со ссылками, он их придумывает. Так что не надо его просить дать ссылку.

В нашей базе у всех документов есть названия, уникальные номера и ссылки. ИИ хорошо понимает номера, поэтому мы даем ему номер документа, а он подтягивает соответствующую правильную ссылку.

3. Следует ограничить количество сообщений в одном потоке. Так как сотрудник своими запросами может изменить настройки ответа, даст ему какие-то дополнительные инструкции, от которых потом трудно избавиться.

4. В боте нужно произвести авторизацию, чтобы никто кроме сотрудников в штате не мог получить информацию. У нас это синхронизация с ERP-системой.