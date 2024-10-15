Учиться в эпоху ИИ. Автор бестселлеров об обучении Барбара Окли рассказывает, как с помощью Chat GPT усилить мозг (а не наоборот)

Как не проиграть ИИ в битве за интеллект? На лекции в Киевской школе экономики профессор инженерных наук Оклендского университета и автор книги «Научиться учиться» Барбара Окли рассказала, как превратить искусственный интеллект в эффективного ассистента в обучении

«Средний уровень IQ в масштабах человечества снижается за последние 50 лет», – говорит ученая и автор бестселлеров об обучении Барбара Окли, 68. Причина – делегирование когнитивных функций техническим устройствам от калькулятора до ИИ. «Многие люди думают, что не нужно запоминать информацию, если она всегда в доступе, – говорит Окли. – Это неправильный и рискованный подход».

Ее вывод: люди, работающие с ИИ, имеют преимущество над теми, кто им не пользуется. Но только при условии, что они активно учатся.

Как использовать искусственный интеллект, чтобы усилить мозг, а не наоборот? Forbes Ukraine публикует главные выводы по лекции ученой, состоявшейся в Киевской школе экономики 12 октября.

Прямая речь сокращена и отредактирована для понятности.

Барбара Окли американская исследовательница, преподавательница, инженер Барбара Окли – профессор инженерных наук Оклендского университета и автор одного из самых популярных в мире онлайн-курсов «Научиться учиться» (Learning How to Learn). В 2017 году курс прошли 1,8 млн человек из 200 стран, что являлось рекордом для платформы Coursera. По состоянию на 2024 год количество регистраций выросло до 3,9 млн. Окли начала овладевать математикой и инженерией в возрасте 26 лет, после того как завершила службу в армии США. В бестселлере «Научиться учиться. Как запустить свой мозг по полной» Окли дает неочевидные советы по эффективному овладению новыми знаниями, в основе которых – нейронаука. Читать больше Свернуть

Как учатся искусственный и человеческий интеллект. Принципиальная разница

Есть два способа усваивать знания, или строить нейронные связи в долгосрочной памяти. Первый путь проходит через гиппокамп. Когда вы овладеваете новой информацией осознанно, она из кратковременной памяти переходит в гиппокамп. К примеру, так происходит, когда вы решаете математическую задачу.

Другой путь ведет через базальные ганглии – группы нейронов, лежащих ниже коры головного мозга. Эта система работает, когда процесс обучения неосознан. Например, когда мы учимся говорить на родном языке или набивать мяч.

Чтобы научиться бить по мячу, нужно много раз повторить это действие. Каждый раз, нанеся удар, мы проверяем, полетел ли мяч в нужном направлении. В зависимости от результата определенные связи в нейронном комплексе усиливаются или ослабляются. Так формируются навыки, которые мы используем автоматически.

Барбара Окли, профессор инженерных наук Оклендского университета и автор одного из самых популярных в мире онлайн-курсов «Научиться учиться», во время лекции в Киевской школе экономики 12 октября 2024 года. Фото предоставлено пресс-службой KSE

Механизм обучения через базальные ганглии очень похож на тот, по которому учатся большие языковые модели типа Chat GPT. Искусственный интеллект связывает слова друг с другом, используя их векторы – математические представления слов посредством векторов чисел. Эти числовые данные отражают семантические отношения между словами. Мы калибруем программу так, чтобы с каждым разом она строила все более удачные связи – лучше угадывала следующее слово в предложении.

Возвращаясь к людям: способность учиться с помощью системы базальных ганглий с возрастом ослабевает. Но хуже всего происходит, если рушится гиппокамп. К примеру, такое приходится переживать людям с болезнью Альцгеймера. Они могут галлюцинировать и сочинять: автоматическая система у таких людей работает, а осознанная – нет.

Что это означает в контексте использования ИИ? Поскольку у программы нет осознанного механизма обучения, она может время от времени предоставлять нам вымышленную информацию. Это отличный ассистент, но эффективно работать с ним без применения критического мышления невозможно.

Людям нужно много учиться и запоминать информацию самостоятельно, несмотря на то, что она находится в постоянном доступе.

Книги о ИИ, которые советует Барбара Окли Co-Intelligence: Living and Working with AI Год выхода: 2024 Автор: Итан Моллик

ChatGPT and the Future of AI Год выхода: 2024 Автор: Терри Сейновский

The Worlds I See Год выхода: 2023 Автор: Фэй-Фэй Ли

The Alignment Problem Год выхода: 2020 Автор: Брайан Кристиан

«AI. Сверхдержавы искусственного интеллекта» Год выхода: 2018 Автор: Ли Кай-Фу

Как учиться с помощью ИИ. Три способа, используемые Окли

Создавать метафоры

Чтобы эффективно учиться, изобретайте метафоры. Опираясь на знакомые концепции, вы сможете легко запоминать новые. Вы понимаете, как течет вода: это знание вы усвоили еще в детстве. Можно использовать этот концепт, например, чтобы представить поток электрического тока.

Где взять метафору? Самое веселое – создавать их с помощью Chat GPT. Однажды я попросила ИИ придумать метафору, объясняющую разницу между различными структурами программы в Python. Когда получила историю о средневековом замке, сложные концепции стали очевидными.

Советую спрашивать Chat GPT о пяти разных метафорах, а также рассказать искусственному интеллекту немного о себе. Это поможет программе говорить теми метафорами, которые вы поймете.

Вспоминать изученное

Когда вы впервые пытаетесь усвоить определенную информацию, то строите новые нейронные связи. Их можно эффективно усилить только одним способом: извлекая информацию «наружу» из своей головы.

«Чтобы эффективно учиться, изобретайте метафоры, в частности с помощью Chat GPT», – советует ученая и эксперт по обучению Барбара Окли. Фото предоставлено пресс-службой KSE

Умение припоминать, то есть самостоятельно формулировать основные идеи из прочитанного или услышанного – один из главных признаков эффективного обучения. Вынуждая себя углубиться в полученную информацию, мы стимулируем синаптические связи между нейронами. Чем системнее стимулируем, тем крепче они становятся. Перечитывание без самостоятельного припоминания – только пустая трата времени.

Искусственный интеллект может помочь с усвоением информации. Я люблю использовать веб-сайт iDoRecall. Вы можете скачать туда любой материал: файлы Word, PowerPoints, PDF, изображения, видео или аудио из YouTube, Vimeo и Soundcloud. Затем вы нажимаете кнопку AI – и приложение задает вам ряд вопросов относительно материала. Вы можете создать карту с вопросом к любому отдельному абзацу, факту или сроку, которые хотите запомнить.

Курсы по ИИ, которые советует Окли Navigating Generative AI: A CEO Playbook Coursera

Generative AI for Everyone DeepLearning.AI

Introduction to Artificial Intelligence Coursera

Critical Thinking: A Brain-Based Guide для ChatGPT Era Coursera

Generative AI Essentials: Overview and Impact Coursera

Обрабатывать большие объемы информации

В 2021 году мы с коллегами издали книгу «Научить невозможного» о том, как эффективно делиться знаниями. Для японского издания меня попросили написать отдельное предисловие. Я не знала ничего о японской образовательной системе, поэтому обратилась в ИИ.

Я показала книгу программе Claude AI – задача искусственного интеллекта состояла в том, чтобы проанализировать 100 000 слов и объяснить, что новая книга может рассказать японцам об эффективном обучении и какие их образовательные практики может улучшить. Когда я показала издателям предисловие, они были удивлены и удивлялись, откуда я столько знаю об образовании в Японии.

Искусственный интеллект может помочь с усвоением информации, говорит ученая Барбара Окли. В частности, она советует использовать платформу iDoRecall. Фото предоставлено пресс-службой KSE

Мне нравится вовлекать ИИ в соотворчество. Claude использую, чтобы анализировать большие объемы информации и получать выжимку из исследований и документов. В то же время наиболее актуальную информацию дает Chat GPT. Я лавирую между этими программами в зависимости от потребности.

Наименее эффективным считаю чат-бот от Google Gemini. Однако ИИ-модели улучшаются каждый день, поэтому завтра они будут работать качественнее, а какими будут через год, трудно даже представить.