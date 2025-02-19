«За день продали устриц, как за восемь месяцев». В День влюбленных украинский бизнес фиксировал рост продаж до 70%. Что покупали больше всего?

День святого Валентина украинские бизнесы конвертировали в рост прибыли. Что лучше всего продавалось в этом году и как им удалось заработать на романтическом настроении клиентов?

В День святого Валентина 2025 года ритейлеры зафиксировали рост продаж в разных сегментах – от продуктов и гаджетов до аксессуаров и ювелирных изделий. «За один день продали столько устриц, сколько обычно продаем за восемь месяцев», – говорят в пресс-службе «Auchan Украина».

Бизнес активно включают маркетинг за несколько недель до самого праздника. Коллаборации, новые продукты, акции – это база для украинских бизнесов под праздник любви, говорит основатель креативного маркетингового агентства Grape Юрий Гладкий. «Зафиксировали рост продаж примерно втрое и на 15% – среднего чека по сравнению с более спокойным сезоном», – рассказывает СМО ювелирного бренда Pandora Ukraine Валерия Русаненко.