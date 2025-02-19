Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«За день продали устриць, як за вісім місяців». На День закоханих український бізнес фіксував зростання продажів до 70%. Що купували найбільше?

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

«Завертайло» /Надано компанією Honey

На День закоханих мережі закладів Honey і «Завертайло» зафіксували удвічі більше продажів Фото Надано компанією Honey

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:36 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:36

День святого Валентина українські бізнеси конвертували в збільшення прибутків. Що найкраще продавалося цього року та як їм вдалося заробити на романтичному настрої клієнтів?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

На День святого Валентина 2025 року ритейлери зафіксували зростання продажів у різних сегментах – від продуктів і гаджетів до аксесуарів та ювелірних виробів. «За один день продали стільки устриць, скільки зазвичай продаємо за вісім місяців», – кажуть у пресслужбі «Auchan Україна»

Бізнеси активно вмикають маркетинг за декілька тижнів до самого свята. Колаборації, нові продукти, акції – це база для українських бізнесів під свято кохання, говорить засновник креативної маркетингової агенції Grape Юрій Гладкий. «Зафіксували зростання продажів приблизно втричі і на 15% – середнього чеку порівняно з більш спокійним сезоном», – розповідає СМО ювелірного бренду Pandora Ukraine Валерія Русаненко.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні