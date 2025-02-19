«За день продали устриць, як за вісім місяців». На День закоханих український бізнес фіксував зростання продажів до 70%. Що купували найбільше?

День святого Валентина українські бізнеси конвертували в збільшення прибутків. Що найкраще продавалося цього року та як їм вдалося заробити на романтичному настрої клієнтів?

На День святого Валентина 2025 року ритейлери зафіксували зростання продажів у різних сегментах – від продуктів і гаджетів до аксесуарів та ювелірних виробів. «За один день продали стільки устриць, скільки зазвичай продаємо за вісім місяців», – кажуть у пресслужбі «Auchan Україна».

Бізнеси активно вмикають маркетинг за декілька тижнів до самого свята. Колаборації, нові продукти, акції – це база для українських бізнесів під свято кохання, говорить засновник креативної маркетингової агенції Grape Юрій Гладкий. «Зафіксували зростання продажів приблизно втричі і на 15% – середнього чеку порівняно з більш спокійним сезоном», – розповідає СМО ювелірного бренду Pandora Ukraine Валерія Русаненко.