Срок полномочий нынешнего бизнес-омбудсмена Романа Ващука подходит к концу. Что он успел сделать, какие пожелания преемнику и улучшился ли бизнес-климат в стране, в частности для МСБ, – Ващук рассказал в выпуске «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Книга «Генерал Кук» украинского историка и публициста Владимира Вятровича знакомит с историей последнего командира УПА. Автор описывает путь Василия Кука от повстанческой армии до независимой Украины, борьбу за справедливость, сложность и одновременно силу политических и управленческих решений. Эту книгу недавно дочитал бизнес-омбудсмен Роман Ващук, который и сам повлиял на трансформацию в государстве.
Бывший посол Канады Роман Ващук, 59, возглавил Совет бизнес-омбудсмена с декабря 2021 года и стал человеком, призванным улучшать бизнес-климат в Украине. Его срок на этом посту скоро подходит к концу. В течение четырех лет он пытался улучшить условия, в которых работают украинские компании. Удалось ли это сделать и что должно стать приоритетом для его преемников?
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.