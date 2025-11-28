Срок полномочий нынешнего бизнес-омбудсмена Романа Ващука подходит к концу. Что он успел сделать, какие пожелания преемнику и улучшился ли бизнес-климат в стране, в частности для МСБ, – Ващук рассказал в выпуске « Business Breakfast с Владимиром Федориным » от Forbes Ukraine.

Книга «Генерал Кук» украинского историка и публициста Владимира Вятровича знакомит с историей последнего командира УПА. Автор описывает путь Василия Кука от повстанческой армии до независимой Украины, борьбу за справедливость, сложность и одновременно силу политических и управленческих решений. Эту книгу недавно дочитал бизнес-омбудсмен Роман Ващук, который и сам повлиял на трансформацию в государстве.

Бывший посол Канады Роман Ващук, 59, возглавил Совет бизнес-омбудсмена с декабря 2021 года и стал человеком, призванным улучшать бизнес-климат в Украине. Его срок на этом посту скоро подходит к концу. В течение четырех лет он пытался улучшить условия, в которых работают украинские компании. Удалось ли это сделать и что должно стать приоритетом для его преемников?