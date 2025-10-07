Крупнейший украинский экспортер масла Kernel Андрея Веревского с июля 2024-го по июнь 2025-го увеличил продажи на 15% . Дефицит подсолнечника не помешал – компания впервые перерабатывала сою и рапс, продавала электричество на открытом рынке и вдвое уменьшила долг, до $143 млн. Главное из годового отчета компании

«Благодаря стабильности экспорта через Черное море и ВСУ мы экспортировали 8 млн т продукции – на уровне с прошлым годом», – сообщил мажоритарный владелец Kernel Андрей Веревский в своем обращении, опубликованном в годовом отчете компании.

За финансовый год, продолжавшийся с первого июля 2024-го по 30 июня 2025-го, Kernel увеличила выручку на 15%, до $4,1 млрд, по сравнению с прошлым финансовым годом. Лучший результат компания последний раз получала в 2021-2022 финансовом году – $5,33 млрд.