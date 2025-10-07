Прослухати матеріал
Найбільший український експортер олії Kernel Андрія Веревського з липня 2024-го по червень 2025-го збільшив продажі на 15%. Дефіцит соняшнику не став на заваді – компанія вперше переробляла сою та ріпак, продавала електрику на відкритому ринку та вдвічі зменшила борг, до $143 млн. Головне з річного звіту компанії
«Завдяки стабільності експорту Чорним морем та ЗСУ ми експортували 8 млн т продукції – на рівні з минулим роком», – повідомив мажоритарний власник Kernel Андрій Веревський у своєму зверненні, опублікованому в річному звіті компанії.
За фінансовий рік, що тривав з першого липня 2024-го до 30 червня 2025-го, Kernel збільшив виторг на 15%, до $4,1 млрд, порівняно з минулим фінансовим роком. Кращий результат компанія востаннє мала у 2021-2022 фінансовому році – $5,33 млрд.
