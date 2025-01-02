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20 найбільших ритейлерів 2024 року /коллаж Анастасия Левицкая
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Активный «Эпицентр», смена приоритетов у Fozzy Group, растущий Sinsay. 20 крупнейших ритейл-компаний Украины (совокупная выручка – 600 млрд грн)

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

13 хв читання

В списке 202 крупнейших бизнеса года – 91 компания из сфер ритейла и оптовой торговли. Фото коллаж Анастасия Левицкая

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В списке 202 крупнейших бизнеса 2023 года – 91 компания из сфер ритейла и оптовой торговли. Пять из них занимают место в топ-10 крупнейших, пять – демонстрируют рост более чем на 30% в первом полугодии 2024 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Впрочем, есть те, чьи продажи в это время падали. Среди них «Auchan Украина», задумавший выход из России в следующем году, но и сокращавший региональный бизнес в этом году в Украине, и «Цитрус», выручка которого упала на 55%. Нашлось место в списке нескольким международным и региональным. Кто еще из лидеров отрасли остается в обойме крупнейших на третий год войны?

1. АТБ

Владельцы: Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун

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