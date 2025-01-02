Активний «Епіцентр», зміни пріоритетів у Fozzy Group, зростання Sinsay. 20 найбільших ритейл-компаній України (сукупний виторг – 600 млрд грн)

У списку 202 найбільші бізнеси 2023 року – 91 компанія зі сфер ритейлу та оптової торгівлі. П’ять із них займають місце у топ-10 найбільших, п’ять – демонструють зростання у понад 30% у першому півріччі 2024 року відносно аналогічного періоду роком раніше. Втім, є ті, чиї продажі у цей час падали. Серед них «Auchan Україна», що замислив вихід з Росії наступного року, але й скорочував регіональний бізнес цьогоріч в Україні, та «Цитрус», виторг якого впав на 55%. Знайшлося місце у списку кільком міжнародним мережам та регіональним. Хто ще серед лідерів галузі залишається в обоймі найбільших на третій рік війни?