Крупнейший украинский beauty-ритейлер Makeup интегрировал ИИ-ассистента в свои ресурсы – собственную разработку назвали Sofi. Она анализирует состав косметики, объясняет ингредиенты и формирует персональные рекомендации. Каково будущее ИИ-технологий в украинском ритейле?
Следить за внешностью в Makeup теперь помогает искусственный интеллект. «Sofi работает в бета-версии на сайтах Makeup с октября 2025 года во всех 36 странах присутствия компании», – говорит PR-директор ритейлера Ольга Кузнецова. Ограничение доступа – пользователь должен быть зарегистрирован.
Sofi разработала внутренняя команда Makeup, уточняет она.
