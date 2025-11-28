Forbes Digital підписка
Алгоритм красоты. Makeup запустил свой искусственный интеллект Sofi. Сколько стоила разработка?

Forbes

2 хв читання

Makeup запустив власний штучний інтелект Sofi /Иллюстрация Алина Кохан

Makeup запустил собственный искусственный интеллект Sofi Фото Иллюстрация Алина Кохан

Крупнейший украинский beauty-ритейлер Makeup интегрировал ИИ-ассистента в свои ресурсы – собственную разработку назвали Sofi. Она анализирует состав косметики, объясняет ингредиенты и формирует персональные рекомендации. Каково будущее ИИ-технологий в украинском ритейле?

Следить за внешностью в Makeup теперь помогает искусственный интеллект. «Sofi работает в бета-версии на сайтах Makeup с октября 2025 года во всех 36 странах присутствия компании», – говорит PR-директор ритейлера Ольга Кузнецова. Ограничение доступа – пользователь должен быть зарегистрирован.

Sofi разработала внутренняя команда Makeup, уточняет она.

