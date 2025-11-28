Підписка від 25 грн
Алгоритм краси. Makeup запустив власний штучний інтелект Sofi. Скільки коштувала розробка?

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

2 хв читання

Makeup запустив власний штучний інтелект Sofi /Ілюстрація Аліна Кохан

Makeup запустив власний штучний інтелект Sofi Фото Ілюстрація Аліна Кохан

Найбільший український beauty-ритейлер Makeup інтегрував ШІ-асистента у свої ресурси – власну розробку назвали Sofi. Вона аналізує склад косметики, пояснює інгредієнти та формує персональні рекомендації. Яке майбутнє ШІ-технологій в українському ритейлі?

Слідкувати за зовнішністю в Makeup відтепер допомагає штучний інтелект. «Sofi працює у бета-версії на сайтах Makeup з жовтня 2025-го в усіх 36 країнах присутності компанії», – каже PR-директорка ритейлера Ольга Кузнєцова. Обмеження у доступі – користувач має бути зареєстрований.

Sofi розробила внутрішня командою Makeup, уточнює вона.  

