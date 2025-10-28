Прослухати матеріал
Глава «Нафтогаза» в 2014–2021 годах Андрей Коболев теперь инвестирует в стартапы и консультирует. Игоря Мазепу – по поводу строительства energy storage и газодобычи, правительство Молдовы – по противостоянию «Газпрома». Какие сферы энергетики наиболее перспективны для инвестирования, что Украина может предложить американским инвесторам и какая главная проблема вредит стране? Об этом Коболев рассказал в «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine. Главное из беседы
Чем занимается компания «Эней»
После выхода из «Нафтогаза» я создал компанию «Эней». Среди рассматриваемых направлений развития – построение источников энергии для дата-центров, которые используют для обучения ИИ-моделей.
