Глава «Нафтогаза» в 2014–2021 годах Андрей Коболев теперь инвестирует в стартапы и консультирует. Игоря Мазепу – по поводу строительства energy storage и газодобычи, правительство Молдовы – по противостоянию «Газпрома». Какие сферы энергетики наиболее перспективны для инвестирования, что Украина может предложить американским инвесторам и какая главная проблема вредит стране? Об этом Коболев рассказал в «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine. Главное из беседы