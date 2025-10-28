Голова «Нафтогазу» у 2014–2021 роках Андрій Коболєв тепер інвестує в стартапи та консультує. Ігоря Мазепу – щодо будівництва energy storage і газовидобутку, уряд Молдови – щодо протистояння «Газпрому». Які сфери енергетики найбільш перспективні для інвестування, що Україна може запропонувати американським інвесторам та яка головна проблема шкодить країні? Про це Коболєв розповів у «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine. Головне з бесіди