«Біогаз не має перспектив, газова генерація – це ризик». Куди радить інвестувати Андрій Коболєв та хто має платити податки з його премії?

Ігор Орел
Володимир Федорін
Голова «Нафтогазу» у 2014–2021 роках Андрій Коболєв тепер інвестує в стартапи та консультує. Ігоря Мазепу – щодо будівництва energy storage і газовидобутку, уряд Молдови – щодо протистояння «Газпрому». Які сфери енергетики найбільш перспективні для інвестування, що Україна може запропонувати американським інвесторам та яка головна проблема шкодить країні? Про це Коболєв розповів у «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine. Головне з бесіди

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Чим займається компанія «Еней»

Після виходу з «Нафтогазу» я створив компанію «Еней». Серед напрямків розвитку, які розглядаємо, – побудова джерел енергії для дата-центрів, які використовують для навчання ШІ-моделей.

