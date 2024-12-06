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«Величезна проблема під час війни». Ексголова «Нафтогазу» Андрій Коболєв та Roosh Сергія Токарєва запускають ШІ-платформу для діагностики ментального здоров’я. Чи заважає стартапу суд над співзасновником?

Валентина Дудко /Анна Наконечна
Валентина Дудко
Forbes

8 хв читання

Андрій Коболєв, Сергій Токарєв, Mental Health /колаж Анастасія Решетнік

За 18 місяців Healthy Mind залучив $1 млн інвестицій Фото колаж Анастасія Решетнік

Як дізнався Forbes Ukraine, в Україні запустили психологічний стартап Healthy Mind – онлайн-платформу для діагностики ментальних розладів. Інвестор – Roosh Сергія Токарєва, один і засновників – колишній очільник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. На чому стартап зароблятиме? Інтерв'ю

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Healthy Mind – заснований у 2023-му MentalHealth-стартап від команди колишніх топів «Нафтогазу» та технологічної компанії Roosh. Ще одна співзасновниця – Марина Квашніна, колишня директорка з інформаційних технологій та очільниця внутрішньої IT-компанії Naftogaz Digital Technologies. CEO стартапу – їхній ексколега Максим Рабінович – два з половиною роки керував ТОВ «Газопостачальна компанія (ГПК).

За 18 місяців Healthy Mind залучив $1 млн інвестицій, його найбільший і єдиний публічний інвестор – IT-компанія Roosh. Результат – онлайн-платформа з інтерактивним опитувальником, що допомагає визначити психологічний стан людини. Потенційне джерело доходу – бізнеси, що опікуються ментальним здоров’ям співробітників. 

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