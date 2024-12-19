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Цена согласия – до $5 млн. «Укрзализныця» второй раз за войну просит пересмотреть условия возврата долгов на $895 млн. Каковы шансы у УЗ избежать дефолта?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

4 хв читання

«Укрзализныця» второй раз за войну просит пересмотреть условия возврата долгов. Каковы причины и шансы УЗ не зайти в дефолт?

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«Укрзализныця» второй раз с начала войны обратилась к кредиторам с просьбой о пересмотре условий выплаты долгов на $895 млн. В 2022-м держатели ценных бумаг УЗ согласились перенести их погашение на 2026 и 2028 годы. Почему УЗ снова понадобилась реструктуризация, во сколько это обойдется компании и каковы шансы убедить кредиторов?

«Укрзализныця» 16 декабря направила обращение к холдерам об изменении условий выплаты еврооблигаций, выпущенных в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн. После первого согласия кредиторов на реструктуризацию в 2022-м объем этого долга уже увеличился до $1,055 млрд Украина.

На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023-2024 годы. УЗ просит на год не откладывать уплату купонных платежей из каждой серии. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить – около $83 млн. Остальные ключевые параметры (ставки, год погашения, начисление процентов при просрочке) остаются как есть.

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