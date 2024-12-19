Ціна згоди – до $5 млн. «Укрзалізниця» вдруге за війну просить переглянути умови повернення боргів на $895 млн. Які шанси в УЗ уникнути дефолту?

«Укрзалізниця» вдруге від початку війни звернулась до кредиторів з проханням про перегляд умов виплати боргів на $895 млн. У 2022 році тримачі цінних паперів УЗ погодились перенести їхнє погашення на 2026 та 2028 роки. Чому УЗ знову знадобилась реструктуризація, скільки це коштуватиме компанії та які шанси переконати кредиторів?

«Укрзалізниця» 16 грудня направила звернення до холдерів про зміни умов виплати єврооблігацій, випущених у 2019 та 2021 роках на загальну суму $895 млн. Після першої згоди кредиторів на реструктуризацію у 2022-му, обсяг цього боргу вже збільшився до $1,055 млрд, за розрахунками Forbes Ukraine.

На січень 2025-го запланована виплата купонів, яка припадала на 2023–2024 роки. УЗ просить на рік не відтерміновувати сплату купонних платежів з кожної серії. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати – близько $83 млн. Решта ключових параметрів (ставки, рік погашення, нарахування відсотків під час прострочки) залишаються як є.