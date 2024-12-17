«Укрзализныця» второй раз с начала войны просит кредиторов пересмотреть условия выплаты долгов на $895 млн

Компания «Укрзализныця» направила обращение к холдерам по поводу изменения условий выплаты еврооблигаций , выпущенных в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн, свидетельствует анонс на Ирландской фондовой бирже. В 2022 году кредиторы согласились перенести их погашение на 2026 та 2028 годы.

Ключевые факты

«Укрзализныця» просит кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.

УЗ предлагает холдерам предоставить разрешение на дополнительное привлечение €99 млн от ЕБРР и не погашать проценты перед кредиторами по ценным бумагам в течение 2025–2026 годов. В то же время УЗ обязуется не выплачивать долги свыше $20 млн в этот период и другим своим кредиторам (кроме ЕБРР).

Компания аргументирует просьбу значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за полномасштабного нападения России.

EBITDA УЗ сократилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемых 1 млрд грн по итогам октября–декабря 2024-го.

Без поддержки со стороны правительства УЗ прогнозирует чистый убыток в 2024 году на уровне около 1,5–2,5 млрд грн, говорится в презентации компании для кредиторов.

Холдеры еврооблигаций УЗ могут проголосовать за новые условия до 27 декабря. На 31 декабря запланирована встреча владельцев ценных бумаг УЗ в Лондоне для принятия решений.

Контекст

В 2022 году кредиторы разрешили УЗ реструктуризировать долги по этим ценным бумагам. Погашение долга УЗ по еврооблигациям, выпущенным в 2019 и 2021 годах на общую сумму $895 млн, в рамках реструктуризации было перенесено на 2026 и 2028 годы соответственно.

На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023–2024 годы.

В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли по сравнению с почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.

По итогам января–сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн, по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.