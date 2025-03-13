«Делистинг агрокомпаний бьет по сектору». СЕО ИМК – о рекордном 2024 годе, привлекательных ценах на землю и $13 млн инвестиций в этом году. Интервью

Один из крупнейших агрохолдингов Украины ИМК Александра Петрова в прошлом году вышел на рекордные результаты . Прибыль по итогам трех кварталов – $47 млн ​​после двух лет убытков. Каковы причины, как компания адаптируется к изменению климата и почему не спешит расширять земельный банк? Рассказывает Александр Вержиховский.

Агрохолдинг ИМК входит в десятку крупнейших в Украине по величине земельного банка. На 120 000 га в Полтавской, Сумской и Черниговской областях компания выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник.

Прошлый год стал первым прибыльным для компании за время полномасштабного вторжения. За девять месяцев 2024-го агрохолдинг получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в 2023-м. Выручка выросла почти в 1,5 раза – до $140,8 млн. Компания впервые в своей истории продала 1 млн т продукции.