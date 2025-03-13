Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Делистинг агрокомпаний бьет по сектору». СЕО ИМК – о рекордном 2024 годе, привлекательных ценах на землю и $13 млн инвестиций в этом году. Интервью

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

5 хв читання

Вержиховський ІМК /Сергей Пириев для Forbes Ukraine

ИМК инвестировали $22 млн в собственный вагонный парк в 300 вагонов. Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Один из крупнейших агрохолдингов Украины ИМК Александра Петрова в прошлом году вышел на рекордные результаты. Прибыль по итогам трех кварталов – $47 млн ​​после двух лет убытков. Каковы причины, как компания адаптируется к изменению климата и почему не спешит расширять земельный банк? Рассказывает Александр Вержиховский.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Агрохолдинг ИМК входит в десятку крупнейших в Украине по величине земельного банка. На 120 000 га в Полтавской, Сумской и Черниговской областях компания выращивает пшеницу, кукурузу и подсолнечник.

Прошлый год стал первым прибыльным для компании за время полномасштабного вторжения. За девять месяцев 2024-го агрохолдинг получил $47,1 млн прибыли против $2,2 млн убытка в 2023-м. Выручка выросла почти в 1,5 раза – до $140,8 млн. Компания впервые в своей истории продала 1 млн т продукции.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні