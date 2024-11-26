Агрохолдинг ИМК получил $47 млн прибыли по итогам трех кварталов против $2,2 млн убытка в прошлом году

Один из крупнейших агрохолдингов Украины ИМК за 9 месяцев 2024 года увеличил выручку почти в 1,5 раза – до $140,8 млн, прибыль составила $47,1 млн, несмотря на убыток в $2,2 млн за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
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Ключевые факты
- Самую большую выручку принесла продажа кукурузы – $66,7 млн, или 47% от общей выручки. В прошлом году доля кукурузы составила 83,6%.
- Выручка по продаже пшеницы составила $49,7 млн, что превышает аналогичный показатель прошлого года в пять раз.
- Выручка подсолнечника – $23,4 млн, что также почти в пять раз больше соответствующего показателя за девять месяцев 2023-го.
Контекст
ИМК входила в десятку крупнейших агрокомпаний в 2022 году. Компания владеет 120 000 га в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.
В начале полномасштабного вторжения пять из шести элеваторов компании и 100 000 га земли были оккупированы. Еще 35 000 га земли на Черниговщине частично заминированы.
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