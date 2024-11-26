Агрохолдинг ИМК получил $47 млн прибыли по итогам трех кварталов против $2,2 млн убытка в прошлом году

Один из крупнейших агрохолдингов Украины ИМК за 9 месяцев 2024 года увеличил выручку почти в 1,5 раза – до $140,8 млн, прибыль составила $47,1 млн, несмотря на убыток в $2,2 млн за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в финансовом отчете компании.