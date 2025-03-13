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«Делістинг агрокомпаній б’є по сектору». СЕО ІМК – про рекордний 2024 рік, привабливі ціни на землю та $13 млн інвестицій цього року. Інтервʼю

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

5 хв читання

Вержиховський ІМК /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Олександр Вержиховський. ІМК інвестували $22 млн у власний вагонний парк у 300 вагонів. Фото Сергій Пірієв для Forbes Ukraine

Один із найбільших агрохолдингів України ІМК Олександра Петрова торік вийшов на рекордні результати. Прибуток за підсумками трьох кварталів – $47 млн після двох років збитків. Які причини, як компанія адаптується до змін клімату та чому не поспішає розширювати земельний банк? Розповідає Олександр Вержиховський.

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Агрохолдинг ІМК входить до дестяки найбільших в Україні за земельним банком. На 120 000 га у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях компанія вирощує пшеницю, кукурудзу та соняшник.

Минулий рік став першим прибутковим для компанії за час повномасштабного вторгнення. За дев’ять місяців 2024-го агрохолдинг отримав $47,1 млн прибутку проти $2,2 млн збитку в 2023-му. Виторг зріс майже у 1,5 раза – до $140,8 млн. Компанія вперше в своїй історії продала 1 млн т продукції.

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