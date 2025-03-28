Энергетика, но не газ. Россияне хотели оставить для себя важную лазейку в энергетическом перемирии. Какую именно?

Россия нарушила энергетическое перемирие ударом по энергетике в Херсоне, заявил 27 марта президент Украины Владимир Зеленский. Но даже в своей версии договоренности РФ оставила пространство для ударов по украинской энергетике. Речь идет о газодобыче. Как Россия хотела замаскировать в «перемирии» намерения дальнейших ударов по украинской энергетике?

Россия сдерживалась от ударов по украинской энергетике два дня после якобы согласованного в Саудовской Аравии энергетического перемирия. 27 марта ее артиллерия повредила энергообъект в Херсоне, сообщил президент Владимир Зеленский. Доказательства нарушения перемирия будут переданы США.

Украина считает датой старта энергоперемирия 25 марта, Россия – 18 марта. Еще одно отличие – в списках объектов энергетической инфраструктуры, обстрелы по которым под временным мораторием – 30 дней.