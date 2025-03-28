Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Энергетика, но не газ. Россияне хотели оставить для себя важную лазейку в энергетическом перемирии. Какую именно?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

Видобуток газу в Україні страждає від посилених російських обстрілів з початку 2025 року. /Getty Images

Атаки России на газовую инфраструктуру с начала 2025 года привели к падению добычи на 40%. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:43 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:43

Россия нарушила энергетическое перемирие ударом по энергетике в Херсоне, заявил 27 марта президент Украины Владимир Зеленский. Но даже в своей версии договоренности РФ оставила пространство для ударов по украинской энергетике. Речь идет о газодобыче. Как Россия хотела замаскировать в «перемирии» намерения дальнейших ударов по украинской энергетике?

Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.

Від 49 грн на місяць!

Россия сдерживалась от ударов по украинской энергетике два дня после якобы согласованного в Саудовской Аравии энергетического перемирия. 27 марта ее артиллерия повредила энергообъект в Херсоне, сообщил президент Владимир Зеленский. Доказательства нарушения перемирия будут переданы США.

Украина считает датой старта энергоперемирия 25 марта, Россия – 18 марта. Еще одно отличие – в списках объектов энергетической инфраструктуры, обстрелы по которым под временным мораторием – 30 дней.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні