«Путин хочет много за мало». О чем Украина, США и РФ (не) договорились в Саудовской Аравии и почему новый кризис в отношениях с Трампом неизбежен. Разбор Forbes

Технические переговоры Украины, США и России в Саудовской Аравии привели к заявлениям о прекращении огня на море и в энергетике, но не к ясности и твердым договоренностям. Какие результаты и риски принесли Украине эти переговоры?

Технические переговоры в Саудовской Аравии должны определить два ключевых момента, рассказывал Forbes накануне встреч собеседник из правительства. Первый – объем прекращения огня, то есть определение запрещенных атак. Второй – установление контроля за прекращением огня.

Однако трехдневный раунд переговоров завершился четырьмя официальными заявлениями, не дающими четких ответов на эти вопросы.