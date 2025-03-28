Енергетика, але не газ. Росіяни хотіли залишити для себе важливу лазівку в енергетичному перемирʼї. Яку саме?

Росія порушила енергетичне перемир’я ударом по енергетиці в Херсоні, заявив 27 березня президент України Володимир Зеленський. Але навіть у своїй версії домовленості РФ залишила собі простір для ударів по українській енергетиці. Йдеться про газовидобуток. Як Росія хотіла замаскувати в «перемир’ї» наміри подальших ударів по українській енергетиці?

Росія стримувалась від ударів по українській енергетиці два дні після начебто погодженого у Саудівській Аравії енергетичного перемирʼя. 27 березня її артилерія пошкодила енергообʼєкт в Херсоні, повідомив президент Володимир Зеленський. Докази порушення перемир’я передадуть США.

Україна вважає датою старту енергоперемир’я 25 березня, Росія – 18 березня. Ще одна відмінність – у списках об’єктів енергетичної інфраструктури, обстріли по яких під тимчасовим мораторієм – 30 днів.