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Енергетика, але не газ. Росіяни хотіли залишити для себе важливу лазівку в енергетичному перемирʼї. Яку саме?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Видобуток газу в Україні страждає від посилених російських обстрілів з початку 2025 року. /Getty Images

Атаки Росії на газову інфраструктуру з початку 2025 року призвели до падіння видобутку на 40%. Фото Getty Images

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Росія порушила енергетичне перемир’я ударом по енергетиці в Херсоні, заявив 27 березня президент України Володимир Зеленський. Але навіть у своїй версії домовленості РФ залишила собі простір для ударів по українській енергетиці. Йдеться про газовидобуток. Як Росія хотіла замаскувати в «перемир’ї» наміри подальших ударів по українській енергетиці?

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Росія стримувалась від ударів по українській енергетиці два дні після начебто погодженого у Саудівській Аравії енергетичного перемирʼя. 27 березня її артилерія пошкодила енергообʼєкт в Херсоні, повідомив президент Володимир Зеленський. Докази порушення перемир’я передадуть США.

Україна вважає датою старту енергоперемир’я 25 березня, Росія – 18 березня. Ще одна відмінність – у списках об’єктів енергетичної інфраструктури, обстріли по яких під тимчасовим мораторієм – 30 днів. 

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