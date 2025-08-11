Владислава Молчанова – мать шестерых детей и основательница одной из крупнейших строительных компаний Киева Stolitsa Group. Ее бизнес-история – это ряд конфликтов, иногда нерациональных решений и всегда доведенных до конца проектов. Какие планы у нее есть?

В июле 2007 года на рецепции частного столичного роддома Isida появилась беременная клиентка. «Я не уйду отсюда, пока вы что-нибудь не сделаете!» – заявила женщина врачам. Ее запрос – ускорить роды, потому что она уже на 41-й неделе беременности и ей с двойней тяжело, а через четыре дня понедельник и нужно на работу.

Это была основательница Stolitsa Group Владислава Молчанова, тогда она родила дочерей-близнецов – четвертого и пятого ребенка. Многодетность не помешала ей построить одну из самых крупных компаний на рынке девелопмента – Stolitsa Group. Это третий крупнейший застройщик Киева: по данным Lun.ua, в 2024 году компания сдала в эксплуатацию 1622 квартиры. По оценке Forbes, в этом году выручка Stolitsa Group от продажи квартир составила $80-100 млн. Самый масштабный проект компании – жилмассив комфорт-класса «Варшавский» на столичном Виноградаре.