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ЖК житло Respublika KAN Development Київ /Shutterstock
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Главные строители Украины. Десять компаний, сдавших больше всего квартир с начала 2023 года. Рейтинг от ЛУН и Forbes Ukraine

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

8 хв читання

Топ-10 застройщиков за 2023 год – девять месяцев 2024-го совокупно сдали в эксплуатацию более 25 350 квартир Фото Shutterstock

Топ-10 застройщиков за 2023 год и девять месяцев 2024-го совокупно сдали в эксплуатацию более 25 350 квартир. В перечне – компании из Киева, Ивано-Франковска, Одессы и даже прифронтового Харькова. Лидер – «Интергал-Буд». Замыкает десятку KAN Development. Кто еще в списке?

Темпы ввода жилья в 2023 году – первом полугодии 2024-го сократились на 45% по сравнению с довоенным периодом, подсчитали аналитики ЛУН.

«Это ощутимое проседание», – признает директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян. Причины, усложняющие строительство – уменьшение спроса, удорожание себестоимости, проблемы с кадрами на строительстве, отключение света, объясняет она.

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