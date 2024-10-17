Главные строители Украины. Десять компаний, сдавших больше всего квартир с начала 2023 года. Рейтинг от ЛУН и Forbes Ukraine

Топ-10 застройщиков за 2023 год и девять месяцев 2024-го совокупно сдали в эксплуатацию более 25 350 квартир. В перечне – компании из Киева, Ивано-Франковска, Одессы и даже прифронтового Харькова. Лидер – «Интергал-Буд». Замыкает десятку KAN Development. Кто еще в списке?