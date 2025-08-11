Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Її місто. Засновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова вміє задавати тренди на конкурентному ринку нерухомості Києва. Як мати шістьох дітей створила та втримала складний бізнес

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

13 хв читання

Владислава Молчанова багато років є прихожанкою та меценаткою Православної церкви України (ПЦУ). На «Варшавському» вона будує храм на честь святих мучеників Бориса і Гліба /надано пресслужбою Stolitsa Group

Владислава Молчанова багато років є прихожанкою та меценаткою Православної церкви України (ПЦУ). На «Варшавському» вона будує храм на честь святих мучеників Бориса і Гліба Фото надано пресслужбою Stolitsa Group

Владислава Молчанова – мати шістьох дітей та засновниця однієї з найбільших будівельних компаній Києва Stolitsa Group. Її бізнес-історія – це низка конфліктів, подекуди нераціональних рішень і завжди доведених до кінця проєктів. Які плани вона має?

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

У липні 2007 року на рецепції приватного столичного пологового будинку Isida з’явилася вагітна клієнтка. «Я не піду звідси, доки ви щось не зробите!» – заявила жінка лікарям. Її запит – прискорити пологи, бо вона вже на 41‐му тижні вагітності і їй із двійнею важко, а за чотири дні понеділок і треба на роботу.

Це була засновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова, тоді вона народила доньок‐близнючок – четверту та п’яту дитину. Багатодітність не завадила їй збудувати одну з найбільших компаній на ринку девелопменту – Stolitsa Group. Це третій найбільший забудовник Києва: за даними Lun.ua, у 2024 році компанія здала в експлуатацію 1622 квартири. За оцінкою Forbes, того року виторг Stolitsa Group від продажу квартир становив $80-100 млн. Наймасштабніший проєкт компанії – житловий масив комфорткласу «Варшавський», що на столичному Виноградарі.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні