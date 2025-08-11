Владислава Молчанова – мати шістьох дітей та засновниця однієї з найбільших будівельних компаній Києва Stolitsa Group. Її бізнес-історія – це низка конфліктів, подекуди нераціональних рішень і завжди доведених до кінця проєктів. Які плани вона має?

У липні 2007 року на рецепції приватного столичного пологового будинку Isida з’явилася вагітна клієнтка. «Я не піду звідси, доки ви щось не зробите!» – заявила жінка лікарям. Її запит – прискорити пологи, бо вона вже на 41‐му тижні вагітності і їй із двійнею важко, а за чотири дні понеділок і треба на роботу.

Це була засновниця Stolitsa Group Владислава Молчанова, тоді вона народила доньок‐близнючок – четверту та п’яту дитину. Багатодітність не завадила їй збудувати одну з найбільших компаній на ринку девелопменту – Stolitsa Group. Це третій найбільший забудовник Києва: за даними Lun.ua, у 2024 році компанія здала в експлуатацію 1622 квартири. За оцінкою Forbes, того року виторг Stolitsa Group від продажу квартир становив $80-100 млн. Наймасштабніший проєкт компанії – житловий масив комфорткласу «Варшавський», що на столичному Виноградарі.