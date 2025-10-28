Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Инвестиции в $100 млн и четыре года строительства. БаДМ создает пять новых складов в Украине. Зачем это одному из крупнейших фармдистрибьюторов

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

До літа 2026-го БаДМ завершить будівництво нового складського комплексу поблизу Києва /надано компанією

До лета 2026 года БаДМ завершит строительство нового складского комплекса вблизи Киева. Фото надано компанією

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:23 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:23

Второй крупнейший фармдистрибьютор Украины инвестирует $100 млн в строительство и оснащение пяти складских комплексов в центре, на юге и западе Украины. Компания имеет 60 000 кв. м собственных и арендованных складов. Что ей даст удвоение площадей?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

До лета 2026 года БаДМ завершит строительство нового складского и распределительного комплекса площадью около 25 000 кв. м возле Киева.

Это один из пяти складов, которые компания планирует построить к 2027 году. Инвестиции – $50 млн в строительство и еще столько же – в оборудование, говорит совладелец Александр Суходольский. Источники финансирования – собственные денежные средства и кредиты.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні