Второй крупнейший фармдистрибьютор Украины инвестирует $100 млн в строительство и оснащение пяти складских комплексов в центре, на юге и западе Украины. Компания имеет 60 000 кв. м собственных и арендованных складов. Что ей даст удвоение площадей?
До лета 2026 года БаДМ завершит строительство нового складского и распределительного комплекса площадью около 25 000 кв. м возле Киева.
Это один из пяти складов, которые компания планирует построить к 2027 году. Инвестиции – $50 млн в строительство и еще столько же – в оборудование, говорит совладелец Александр Суходольский. Источники финансирования – собственные денежные средства и кредиты.
