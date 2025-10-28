Прослухати матеріал
Другий найбільший фармдистрибутор України інвестує $100 млн у будівництво й оснащення п’яти складських комплексів у центрі, на півдні та заході України. Компанія має 60 000 кв. м власних і орендованих складів. Що їй дасть подвоєння площ?
До літа 2026-го БаДМ завершить будівництво нового складського і розподільного комплексу площею близько 25 000 кв. м поблизу Києва.
Це один із п’яти складів, які компанія планує збудувати до 2027 року. Інвестиції – $50 млн у будівництво і ще стільки ж – в устаткування, каже співвласник Олександр Суходольський. Джерела фінансування – власні кошти і кредити.
