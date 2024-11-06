«Инвестиционных проектов у нас – на $3 млрд». CEO «Эпицентра» Петр Михайлишин – о развитии в Польше, собственном портовом терминале и инвестициях в энергетику

Какие кредиты привлекает «Эпицентр» во время войны? Какие проекты запустит по ее окончании? Что компания строит в Хмельницкой области? СЕО «Эпицентр К» Петр Михайлишин, 68, рассказал о развитии группы на состоявшейся 1 ноября конференции «Саммит СЕО 2024». Forbes Ukraine записал главное и задал ему дополнительные вопросы в кулуарах форума. Рассказ сокращен и отредактирован для ясности

О кредитной истории

Мы изначально понимали, что развиваться легче, когда есть помощь банков и доступный кредитный ресурс. Поэтому начали «дружить» с банками: ходили, обивали пороги. Затем пришло время, когда банки сами начали к нам приходить, ведь у нас уже есть 15-летний стаж аудирования по международным стандартам финансовой отчетности Ernst & Young и KPMG.