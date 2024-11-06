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«Інвестиційних проєктів у нас – на $3 млрд». CEO «Епіцентру» Петро Михайлишин – про розвиток у Польщі, власний портовий термінал та інвестиції в енергетику

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин /Сергій Пірієв

Генеральний директор «Епіцентр К» Петро Михайлишин Фото Сергій Пірієв

Які кредити залучає «Епіцентр» під час війни? Які проєкти запустить після її закінчення? Що компанія будує у Хмельницькій області? СЕО «Епіцентр К» Петро Михайлишин, 68, розповів про розвиток групи на конференції «Саміт СЕО 2024», що відбулася 1 листопада. Forbes Ukraine записав головне та поставив йому додаткові запитання в кулуарах форуму. Розповідь скорочена і відредагована для зрозумілості

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Про кредитну історію

Ми від початку розуміли, що розвиватися легше, коли є допомога банків і доступний кредитний ресурс. Тому почали «дружити» з банками: ходили, оббивали пороги. Потім настав час, коли банки самі почали до нас приходити, адже у нас вже є 15-річний стаж аудіювання за міжнародними стандартами фінансової звітності Ernst & Young та KPMG. 

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В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

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