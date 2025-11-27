Kormotech провел внутреннее репутационное исследование и выявил дисбаланс: лидерство в индустрии формирует 25% репутации, тогда как социальная ответственность – всего 12%, несмотря на более крупные инвестиции. Это вынудило компанию пересмотреть подходы к коммуникациям. Что еще показало исследование и как Kormotech меняет стратегию?

Производитель кормов для домашних животных Kormotech представил результаты собственной репутационной модели. Лидерство в индустрии оказалось главным драйвером восприятия компании (25%), а социальная ответственность – самым слабым (12%). Об этом рассказала директор по корпоративным коммуникациям и КСО Kormotech Алина Смышляк-Борода во время PR-марафона 30 октября в Киеве.

«Мы поняли, что инвестировали не в те направления, которые больше всего влияют на репутацию», – говорит она. После этого компания решила изменить подход к коммуникационной стратегии.