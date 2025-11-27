Kormotech провів внутрішнє репутаційне дослідження і виявив дисбаланс: лідерство в індустрії формує 25% репутації, тоді як соціальна відповідальність – лише 12%, попри більші інвестиції. Це змусило компанію переглянути підходи до комунікацій. Що ще показало дослідження і як Kormotech змінює стратегію?

Виробник кормів для домашніх тварин Kormotech презентував результати власної репутаційної моделі. Лідерство в індустрії виявилося головним драйвером сприйняття компанії (25%), а соціальна відповідальність – найслабшим (12%). Про це розповіла директорка з корпоративних комунікацій та КСВ Kormotech Аліна Смишляк-Борода під час PR-марафону 30 жовтня у Києві.

«Ми зрозуміли, що інвестували не в ті напрями, які найбільше впливають на репутацію», – каже вона. Після цього компанія вирішила змінити підхід до комунікаційної стратегії.