Самый крупный импортер российской нефти в мире Индия – в 2025-м впервые среди самых крупных поставщиков дизтоплива в Украину . В чем причина популярности индийского горючего, сколько в нем российского сырья и почему в следующем году с ним могут возникнуть трудности?

В апреле, июле и августе 2025-го Индия – лидер поставок дизельного горючего в Украину, говорит аналитик Консалтинговой группы «А-95» Иван Марченков. В январе–августе Украина импортировала 451 000 т горючего индийского происхождения за $333 млн, по его данным. «Это около 10% от общих поставок горючего в Украину», – говорит Марченков.

Дизгорючее – продукт нефтепереработки. По данным Reuters, Индия покупает у РФ около 1,5 млн баррелей нефти в сутки, что делает ее самым крупным импортером российского сырья в мире.