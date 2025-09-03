Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Исторический рекорд». Индия вырвалась в лидеры экспортеров дизеля в Украину. При чем здесь Россия?

Михаил Тарчинец
Михаил Тарчинец
Forbes

2 хв читання

імпорт дизеля з Індії /Shutterstock

В январе–августе Украина импортировала 451 000 тонн топлива индийского происхождения за $333 млн. Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:20 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:20

Самый крупный импортер российской нефти в мире Индия – в 2025-м впервые среди самых крупных поставщиков дизтоплива в Украину. В чем причина популярности индийского горючего, сколько в нем российского сырья и почему в следующем году с ним могут возникнуть трудности?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

В апреле, июле и августе 2025-го Индия – лидер поставок дизельного горючего в Украину, говорит аналитик Консалтинговой группы «А-95» Иван Марченков. В январе–августе Украина импортировала 451 000 т горючего индийского происхождения за $333 млн, по его данным. «Это около 10% от общих поставок горючего в Украину», – говорит Марченков.

Дизгорючее – продукт нефтепереработки. По данным Reuters, Индия покупает у РФ около 1,5 млн баррелей нефти в сутки, что делает ее самым крупным импортером российского сырья в мире.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні