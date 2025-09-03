Підписка від 49 грн
«Історичний рекорд». Індія вирвалась у лідери експортерів дизелю в Україну. До чого тут Росія?

Михайло Тарчинець
Михайло Тарчинець
Найбільший імпортер російської нафти у світі Індія – у 2025-му вперше серед найбільших постачальників дизпального в Україну. В чому причина популярності індійського пального, скільки в ньому російської сировини та чому в наступному році з ним можуть виникнути труднощі?

У квітні, липні та серпні 2025-го Індія – лідер постачання дизельного пального в Україну, каже аналітик Консалтингової групи «А-95» Іван Марченков. У січні–серпні Україна імпортувала 451 000 т пального індійського походження за $333 млн, за його даними. «Це близько 10% від загальних постачань пального в Україну», – каже Марченков. 

Дизпальне – продукт нафтопереробки. За даними Reuters, Індія купує в РФ близько 1,5 млн барелів нафти на добу, що робить її найбільшим імпортером російської сировини у світі. 

