Группа «Хлебные инвестиции» три десятилетия выпекает хлеб и круассаны для «Сильпо», Novus и АТБ. Во время войны решила выйти на улицу – поближе к покупателю. Ее сеть «БоХлеб» насчитывает 22 заведения в октябре 2025-го. Какова ее стратегия?

«Когда все делали круассаны на маргарине, мы работали исключительно на масле, хотя это дорого», – отмечает CEO сети «БоХлеб» Наталья Назаренко. За время войны «БоХлеб» стала заметным игроком в Киеве и вышла в регионы.

В чем секрет стремительного роста? За новичком стоит большой игрок на хлебном рынке. Сеть развивает Даниил Трындюк, совладелец группы «Хлебные инвестиции». В течение 30 лет она производит хлеб и замороженные полуфабрикаты и входит в тройку лидеров с долей 6-8%, по данным компании.