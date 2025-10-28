Forbes Digital підписка
Мережа пекарень «БоХліб» /Пресслужба БоХліб
Хлебная стратегия. Сеть «БоХлеб» за пять лет вышла на выручку более 100 млн грн. Почему один из крупнейших производителей хлеба в стране сделал ставку на собственные заведения

Николай Маранчак
Николай Маранчак
Сеть пекарен «БоХлеб» выросла до 22 заведений – шесть собственных и 16 франшизных. Фото Пресслужба БоХліб

Группа «Хлебные инвестиции» три десятилетия выпекает хлеб и круассаны для «Сильпо», Novus и АТБ. Во время войны решила выйти на улицу – поближе к покупателю. Ее сеть «БоХлеб» насчитывает 22 заведения в октябре 2025-го. Какова ее стратегия?

«Когда все делали круассаны на маргарине, мы работали исключительно на масле, хотя это дорого», – отмечает CEO сети «БоХлеб» Наталья Назаренко. За время войны «БоХлеб» стала заметным игроком в Киеве и вышла в регионы.

В чем секрет стремительного роста? За новичком стоит большой игрок на хлебном рынке. Сеть развивает Даниил Трындюк, совладелец группы «Хлебные инвестиции». В течение 30 лет она производит хлеб и замороженные полуфабрикаты и входит в тройку лидеров с долей 6-8%, по данным компании.

