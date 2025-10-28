Група «Хлібні інвестиції» три десятиліття випікає хліб і круасани для «Сільпо», Novus і АТБ. Під час війни вирішила вийти на вулицю – ближче до покупця. Її мережа «БоХліб» нараховує 22 заклади на жовтень 2025-го. Яка її стратегія?

«Коли всі робили круасани на маргарині, ми працювали виключно на маслі, хоча це дорого», – зазначає CEO мережі «БоХліб» Наталія Назаренко. За час великої війни «БоХліб» стала помітним гравцем у Києві та вийшла в регіони.

У чому секрет стрімкого росту? За новачком стоїть великий гравець на хлібному ринку. Мережу розвиває Данило Триндюк, співвласник групи «Хлібні інвестиції». Протягом 30 років вона виробляє хліб і заморожені напівфабрикати та входить до трійки лідерів із часткою 6-8%, за даними компанії.