Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Добудови потребують 24 житлові комплекси «Київміськбуду» /forbes.ua
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Каждый хочет быть в первой очереди». «Киевгорстрой» должен определить, какие ЖК достраивать первыми после докапитализации. На что рассчитывать инвесторам

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

В достройке нуждаются 24 жилых комплекса «Киевгорстроя» Фото forbes.ua

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:33 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:33

«Киевгорстрой» 5 декабря собрал представителей незавершенных жилых комплексов. Правление и наблюдательный совет застройщика вместе с 26 представителями от 24 ЖК должны были определить, какие объекты компания будет завершать первыми после получения 2,56 млрд грн от докапитализации. О чем договорились?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Киевгорстрой» провел рабочую встречу с представителями жилых комплексов компании. Цель – определить первоочередной перечень объектов для достройки. От каждого ЖК приглашали по одному уполномоченному представителю.

«Глобального прорыва не произошло, ожиданием было услышать списки, конкретные сроки», – говорит адвокат Татьяна Смиян, инвестор одного из ЖК «Киевгорстроя», которая присутствовала на собрании 5 декабря. Каждый ЖК, конечно, хотел услышать себя в первых очередях на достройку, добавляет она.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні