«Киевгорстрой» 5 декабря собрал представителей незавершенных жилых комплексов. Правление и наблюдательный совет застройщика вместе с 26 представителями от 24 ЖК должны были определить, какие объекты компания будет завершать первыми после получения 2,56 млрд грн от докапитализации. О чем договорились?

«Киевгорстрой» провел рабочую встречу с представителями жилых комплексов компании. Цель – определить первоочередной перечень объектов для достройки. От каждого ЖК приглашали по одному уполномоченному представителю.

«Глобального прорыва не произошло, ожиданием было услышать списки, конкретные сроки», – говорит адвокат Татьяна Смиян, инвестор одного из ЖК «Киевгорстроя», которая присутствовала на собрании 5 декабря. Каждый ЖК, конечно, хотел услышать себя в первых очередях на достройку, добавляет она.