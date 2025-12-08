Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:33 хвилин
«Киевгорстрой» 5 декабря собрал представителей незавершенных жилых комплексов. Правление и наблюдательный совет застройщика вместе с 26 представителями от 24 ЖК должны были определить, какие объекты компания будет завершать первыми после получения 2,56 млрд грн от докапитализации. О чем договорились?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Киевгорстрой» провел рабочую встречу с представителями жилых комплексов компании. Цель – определить первоочередной перечень объектов для достройки. От каждого ЖК приглашали по одному уполномоченному представителю.
«Глобального прорыва не произошло, ожиданием было услышать списки, конкретные сроки», – говорит адвокат Татьяна Смиян, инвестор одного из ЖК «Киевгорстроя», которая присутствовала на собрании 5 декабря. Каждый ЖК, конечно, хотел услышать себя в первых очередях на достройку, добавляет она.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.