«Київміськбуд» 5 грудня зібрав представників незавершених житлових комплексів. Правління та наглядова рада забудовника разом із 26 представниками від 24 ЖК мали визначали, які об’єкти компанія завершуватиме першими після отримання 2,56 млрд грн від докапіталізації. Про що домовилися?

«Київміськбуд» провів робочу зустріч з представниками житлових комплексів компанії. Мета – визначити першочерговий перелік обʼєктів для добудови. Від кожного ЖК запрошували по одному уповноваженому представнику.

«Глобального прориву не сталося, очікування було почути списки, конкретні терміни», – говорить адвокатка Тетяна Сміян, інвесторка одного із ЖК «Київміськбуду», яка була присутня на зборах 5 грудня. Кожен ЖК, звісно, хотів почути себе в перших чергах на добудову, додає вона.