Компанія Sigma+ проведе аудит чотирьох житлових комплексів забудовника bUd development і залучить інвестора для завершення їхнього будівництва, озвучила на пресконференції в Уніан 21 жовтня власниця і CEO Sigma+ Анна Лаєвська. Компанія веде перемовини з іноземним інвестором, який зацікавився цими проєктами.

Ключові факти

Sigma+ протягом найближчих трьох місяців проведе аудит чотирьох об’єктів bUd development у Києві – Symbol, Salut!, Arsenal House, Oasis. Сукупно у цих ЖК – понад 3000 квартир, за даними ЛУН.

Будівництво цих ЖК нині призупинене, повідомили на пресконференції. Вони знаходяться на різній стадії готовності, затримка будівництва становить кілька місяців залежно від комплексу, повідомила заступниця директора компанії bUd development Надія Засенко. Рішення про партнерство з Sigma+ ухвалене через кризову ситуацію на ринку нерухомості, додала Засенко.

Sigma+ має оцінити стан будівництва, визначити терміни завершення та обсяги необхідного фінансування, а також оцінити попит на квадратні метри, переглянути ціни. Після аудиту будуть сформовані оновлені графіки будівництва житлових комплексів, повідомила Лаєвська.

Паралельно з аудитом компанія працює над залученням інвесторів для добудови об’єктів, розповідає Лаєвська. Нині є зацікавлений іноземний інвестор, який саме – вона не озвучила через NDA.

«Цей інвестор давно хотів вкладати в Україну, шукав ділянку з дозвільною документацією, таку, де можна заходити і будувати», – розповіла Лаєвська після пресконференції. За її словами, таких ділянок на ринку фактично немає, тому почали дивитися на активні будівництва, яким потрібне дофінансування. «Під запит інвестора почали пошук таких проєктів», – пояснила Лаєвська.

Контекст

Про те, що Анна Лаєвська покинула пост комерційної директорки найбільшого забудовника «Інтергал-Буд», стало відомо у липні 2025-го. У жовтні 2025-го вона стала власницею і CЕО Sigma+, свідчать дані YouControl. Компанію заснував Віктор Климчук у 2024-му.

Крім об’єктів компанії bUd development, Sigma+ розглядає й інших забудовників та ЖК, які мають нестачу фінансування. Зараз працює ще над чотирма іншими ЖК, повідомила Лаєвська.

У планах – залучити понад $200 млн інвестицій у 2026 році. Наступного року компанія Лаєвської планує долучитися до роботи над проєктами площею понад 500 000 кв. м різних класів – комфорт, бізнес, преміум.